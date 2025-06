Športni svet zgrožen: v Las Vegasu bo potekala »olimpijada« z dovoljenim dopingom

Olimpijski športniki so obsodili tako imenovane Izboljšane igre (angleško Enhanced Games), kjer bi tekmovalce spodbujali k uporabi dopinga. V skupni izjavi sta športni komisiji Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in Svetovne protidopinške agencije (Wada) Izboljšane igre označili za »izdajo vsega, za kar se zavzemamo«.

»Promocija snovi in ​​metod za izboljšanje učinkovitosti pošilja namreč nevarno sporočilo, še zlasti pa sedanjim in prihodnjim generacijam športnikov,« je zapisano v izjavi. »Takšne snovi lahko povzročijo resne dolgoročne zdravstvene posledice, celo smrtne primere. Spodbujanje športnikov k njihovi uporabi pa je skrajno neodgovorno in nemoralno. Nobena raven športnega uspeha ni vredna takšne cene!«

Organizator že novači tiste športnike, ki se ne strinjajo z običajnimi dopinškimi omejitvami.

Organizatorji Enhanced Games so tekmovanje postavili kot radikalno alternativo tradicionalnemu športu in obljubili, da bodo »z normalizacijo farmacevtskih in tehnoloških izboljšav« sprejeli nadčlovečnost (superhumanity). Dogodek bo od 21. do 24. maja 2026 v Resorts Worldu v Las Vegasu in bo vključeval šprint, plavanje in dvigovanje uteži. Dovoljena bo uporaba prepovedanih snovi pod zdravniškim nadzorom.

»To ni pravi šport«

Medtem ko organizatorji igre predstavljajo kot znanstveno revolucijo in odklon od tistega, kar so poimenovali »hinavščina protidopinških režimov«, so bile reakcije na drugi strani hitre in ostre. »To je zelo nevarna cirkuška predstava, ne pa pravi šport,« je dejal Travis Tygart, izvršni direktor ameriške protidopinške agencije. »Kot smo videli skozi zgodovino, so poživila za izboljšanje učinkovitosti pri mnogih športnikih terjala grozen fizični in psihični davek. Nekateri so celo umrli.«

Podporo naj bi obljubil tudi ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Nathan Howard Reuters

Ustanovitelj organizacije Enhanced Games, avstralski podjetnik Aron D'Souza, vztraja, da je dogodek etičen in medicinsko neoporečen. Športniki bodo pod nadzorom neodvisnih znanstvenih in etičnih odborov opravili individualizirano zdravstveno diagnostiko, pri čemer bodo razkrili vse snovi, ki so jih uporabili med tekmovanjem. Tradicionalnih protidopinških testov ne bodo izvajali.

»Izboljšane igre prenavljajo olimpijski model za 21. stoletje,« je dejal D'Souza. »V dobi pospešenih tehnoloških in znanstvenih sprememb svet potrebuje športni dogodek, ki sprejema prihodnost, še zlasti skozi napredek v medicinski znanosti.«

Organizator že novači športnike, ki se ne strinjajo z običajnimi dopinškimi omejitvami, eden takšnih je tudi nekdanji svetovni prvak v plavanju James Magnussen. Podporo naj bi obljubil tudi ameriški predsednik Donald Trump.