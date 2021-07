Spomini na Bowieja na dražbi

Dolgoletno prijateljstvo

Na prodaj so portreti, fotografije, naslovnice in še marsikaj.

»V mojo galerijo je vstopil s sončnimi očali. Mislil sem si, kako nevljuden ameriški turist! Nato jih je snel in spoznal sem, da pred menoj stoji,« pojasnjuje, umetnik iz Llangollena v Walesu, ki mu je veliki glasbenik med drugim zaupal izdelavo več naslovnic.Zbirka je zajetna in ikonična, zato se je Bell odločil, da jo ponudi na dražbi. Halls Fine Art of Shrewsbury zdaj ponuja številne umetnine, portrete in polaroidne fotografije pevca in zasedbe, nekatere je Bowie tudi podpisal, pri avkcijski hiši pa pričakujejo, da bodo zbrali okoli 90 tisočakov. Bell je med drugim ustvaril naslovnico za Bowiejevo 14. ploščo Scary Monster (and Super Creeps), pa naslovnico za pesem Fashion in album Tin Machine II, ki je izšel leta 1991. Na voljo so slike, ki so bile del umetnikove monografije leta 2017, zbirke spominov na dolgoletno prijateljstvo z Bowiejem, prodaja pa tudi še nedotaknjen zavitek žvečilnih gumijev iz leta 1980, ki je nastal ob izidu albuma Scary Monsters (and Super Creeps). Mojstrovin in spominkov, takole zbranih, še nikoli ni predstavil javnosti, pojasnjuje Bell za BBC, zdaj pa je čas, da jih ponudi zainteresiranemu zbiratelju, gorečemu oboževalcu glasbenika, ki je leta 2016 umrl zaradi raka.Skupno je na prodaj 139 kosov, vsak nosi delček pomembne glasbene dediščine, pojasnjujejo pri dražbeni hiši, kjer bodo umetnine na voljo prek spletne dražbe vse do 1. avgusta.