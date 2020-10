Splet nori: mož ji je dal žganje, spila ga je na eks (VIDEO)

Vladislav in Mea Milanović sta srbsko-ameriška zakonca. Postala sta eden bolj priljubljenih parov na spletu, saj njuno življenje spremlja na tisoče ljudi. Tako sta med drugim s sledilci delila izkušnjo, ko se je Mea gostila s poslasticami iz balkanske kuhinje in jih ocenjevala. Teknili sta ji tako šobska solata kot pleskavica.







No, najzanimivejši del njene izkušnje pa je bilo srečanje z žganjem. Vladislav ji je namreč dal kozarec in dejal, naj spije na dušek. Njena reakcija je navdušila tako Srbe kot Hrvate in tudi Američane.