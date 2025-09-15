TELIČEK V AVTU

Spet posnetek z Balkana! Ne boste verjeli, kaj je prevažal v prtljažniku (VIDEO)

V prometu je nemogoče predvideti, na kaj in na koga bomo naleteli.
Fotografija: Takšnega prevoza ne vidiš vsak dan. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram
Odpri galerijo
Takšnega prevoza ne vidiš vsak dan. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

M. U.
15.09.2025 ob 16:27
15.09.2025 ob 16:52
M. U.
15.09.2025 ob 16:27
15.09.2025 ob 16:52

V prometu je nemogoče predvideti, na kaj in na koga bomo naleteli. Ne le pri nas, to morda še posebej velja za Balkan. Posnetek, ki je te dni zakrožil po omrežjih, to še kako potrjuje. Tako se je v prtljažniku Volkswagna Pola neznani voznik iz Srbije odločil prepeljati telička, ki se je zmedeno poskušal prilagoditi načinu prevoza. 

image_alt
Prizori s poroke, ki jih morate videti! Poglejte, kaj so jim dale piti iz stekleničke za mleko (VIDEO)

Posnetek je postal viralna uspešnica, objavil ga je tudi Instagram profil brdoviti_balkan.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

posnetek voznik Srbija prevoz Balkan posnetki

Priporočamo

Gen kupil Gorenjske elektrarne za 36 milijonov, kaj to pomeni za 32 zaposlenih?
Tragedija v Ljubljani: vlak povozil otroka, umrl je na kraju nesreče
Zaradi višine pokojnine Francija Keka nekateri ponoreli, zdaj nam je razkril resnico
Jani Pavec razkril, s katerim znanim Slovencem se je pred časom zapletla Špela Grošelj

Predstavitvene informacije

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Komentarji:

Priporočamo

Gen kupil Gorenjske elektrarne za 36 milijonov, kaj to pomeni za 32 zaposlenih?
Tragedija v Ljubljani: vlak povozil otroka, umrl je na kraju nesreče
Zaradi višine pokojnine Francija Keka nekateri ponoreli, zdaj nam je razkril resnico
Jani Pavec razkril, s katerim znanim Slovencem se je pred časom zapletla Špela Grošelj

Izbrano za vas

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Predstavitvene informacije

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.