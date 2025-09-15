Spet posnetek z Balkana! Ne boste verjeli, kaj je prevažal v prtljažniku (VIDEO)

V prometu je nemogoče predvideti, na kaj in na koga bomo naleteli. Ne le pri nas, to morda še posebej velja za Balkan. Posnetek, ki je te dni zakrožil po omrežjih, to še kako potrjuje. Tako se je v prtljažniku Volkswagna Pola neznani voznik iz Srbije odločil prepeljati telička, ki se je zmedeno poskušal prilagoditi načinu prevoza.

Posnetek je postal viralna uspešnica, objavil ga je tudi Instagram profil brdoviti_balkan.