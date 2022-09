Spet dinozaver na dražbi: ravno pravšnji je za dnevno sobo (FOTO)

Če ste zamudili priložnost ali se vam je poleti izmuznil skelet gorgozavra, daljnega sorodnika zloglasnega tiranozavra rexa, se lahko zdaj potegujete za sicer občutno manjše, a vseeno osupljivo okostje.

500 tisočakov bo predvidoma iztržil igvanodon.

Prihodnji mesec bo v Parizu namreč na prodaj igvanodon, ki bo z le 1,3 metra višine in tremi metri dolžine ravno pravšnji za prostorno dnevno sobo, vabijo pri dražbeni hiši Giquello.

Že na ogled

Zanj bo treba predvidoma odšteti do pol milijona evrov, napovedujejo strokovnjaki. Okostje so odkrili leta 2019 v ameriški zvezni državi Kolorado, in sicer med gradnjo ceste na zasebnem zemljišču. Fosil so poimenovali Zephyr, igvanodon je, pojasnjujejo paleontologi, živel pred 145 milijoni let, po odkritju pa so ga prevzeli italijanski strokovnjaki, ki so okostje očistili in pripravili za dražbo.

Radovedna javnost si ga lahko ogleda že zdaj, denarnice pa bodo najpremožnejši odprli 20. oktobra. Glede na izredno zanimanje za fosile zadnja leta bi utegnil biti končni izkupiček večji, strokovnjaki pričakujejo veliko zanimanja predvsem zaradi primernejše velikosti okostja in torej lažje namestitve.

Ne nazadnje je ista dražbena hiša pred dvema letoma prodala 3,5 metra visokega in 10 metrov dolgega dinozavra za tri milijone evrov, poleti pa je slabih šest milijonov iztržil dinozaver v New Yorku na dražbi avkcijske hiše Sotheby's. Šlo je za predstavnika gorgozavrov, daljnega sorodnika strašnega tiranozavra rexa, katerega okostje so odkrili leta 2018 v ameriški zvezni državi Montana.

Star je okoli 145 milijonov let. FOTOGRAFIJI: Bertrand Guay/Afp

Z rekordnim zneskom se tako še vedno nesporno ponaša T-rex po imenu Stan, ki so ga odkrili leta 1992: leta 2020 je tako rekoč popolno okostje prek spletne dražbe pri avkcijski hiši Christie's zaslužil 27 milijonov evrov. Kupil ga je anonimni zasebnik.