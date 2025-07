Spektakularno slovo: po smrti so njegove prihranke raztresli med ljudi (VIDEO)

Pred smrtjo večina ljudi razmisli, komu bodo zapustili premoženje in reči, ki so jim ljube. To so običajno družinski člani ter drugi, ki so jim lepšali življenje ter morda lajšali zadnje dni. Izredno velikodušna in hvalevredna pa je bila zadnja želja Američana Darrella Thomasa, za katerega je bila usodna Alzheimerjeva bolezen.

Ta ga je iz objema bližnjih iztrgala pri komaj 58 letih, a Darrell, ki je vse življenje preživel v vzhodnem delu zloglasnega Detroita, je živel polno in izpolnjeno življenje, tudi zahvaljujoč tistim, ki so ga obdajali. In tem se je hotel po smrti zahvaliti in skupnosti vsaj nekaj malega tudi vrniti. Tako je bila njegova zadnja želja, da se vsi njegovi prihranki dvignejo z bančnega računa in razdelijo med ljudi na nadvse spektakularen način.

Njegova sinova, ki ju je Darrell pooblastil za izvršitev zadnje želje, sta bankovce prenesla v helikopter, ta pa je nato poletel nad domačo sosesko Darrella Thomasa ravno v trenutku, ko se je zaključil njegov pogreb, in mladeniča sta ves denar pometala proti tlom. Šlo naj bi za okrog 5000 dolarjev (4277 evrov).

»Nobenega prerivanja ni bilo ali česa podobnega. Vsi smo zrli v nebo in se spominjali našega dragega Darrella. Videli smo ga, kako z lastnimi rokami meče denar iz helikopterja. To, česar se je domislil, je bilo tipično zanj,« je lokalnim medijem pozneje povedala ena od njegovih sodelavk, ki so se ji ob pogledu na spektakel orosile oči. Dodala je, da sama sicer ni s tal pobrala niti enega bankovca, tisti, ki so, pa so to menda počeli mirno, spoštljivo, mnogi z nasmeškom na ustih in solzami v očeh.

»Prebivalci Detroita, morda niste vedeli, kdo je bil moj oče, a bil je odličen oče. V skupnosti je veljal za legendo, vsi, ki so ga spoznali, so ga oboževali, kar je storil po smrti, pa je bil njegov zadnji blagoslov svojemu ljubemu Detroitu in njegovim ljudem,« je na družabnem omrežju očetu v slovo zapisal eden Darrellovih sinov.