PO NAČRTIH SLAVNEGA ARHITEKTA

Spal bo v svojem Eifflovem stolpu

Po načrtih slavnega arhitekta ga z vnukom gradi 77-letni Jean-Claude Fassler. Postavili ga bodo v francoskem mestu, ki je pobrateno s slovenskim Tržičem.
Fotografija: Jean-Claude Fassler ga sestavlja skupaj z vnukom. FOTO: Reuters
Jean-Claude Fassler ga sestavlja skupaj z vnukom. FOTO: Reuters

A. B.
14.08.2025 ob 07:52
A. B.
14.08.2025 ob 07:52

Če bo šlo vse po načrtih, bo na dvorišču 77-letnega Jean-Clauda Fasslerja v francoskem mestu Sainte-Marie-aux-Mines (mimogrede, to mesto je že 59 let pobrateno s slovenskim Tržičem) 26. avgusta zasijal pravi mali Eifflov stolp. V višino res ne bo meril 324 metrov kot najslavnejši spomenik v francoski prestolnici, a bo še vedno impresiven. Visok bo 30 metrov, tehtal pa bo 50 ton.

Upokojeni kovinar Fassler repliko Eifflovega stolpa sestavlja že od novembra 2017. Porabil je že veliko denarja, pa tudi svojega prostega časa. Pomaga mu 22-letni vnuk Kilian Antenat. Jeklena konstrukcija temelji na zgodovinskih načrtih, ki jih je Fassler našel v reprodukciji originalnih risb slavnega arhitekta Gustava Eiffla, po čigar načrtu so 1889. postavili Eifflov stolp.

Replika bo visoka 30 metrov. FOTO: Reuters
Replika bo visoka 30 metrov. FOTO: Reuters

26. avgusta naj bi bil končan.

»Že zelo dolgo sem oboževalec Gustava Eiffla,« pravi upokojenec. »Eifflov stolp je najbolj znani spomenik na svetu, zato sem želel narediti to,« je pojasnil.

Uresničil bo svoje dolgoletne sanje

Struktura, ki jo podpirajo 8,5-tonski stebri, se klanja detajlom originalne zasnove z značilno rdečo barvo na prehodih in nekaterimi dekorativnimi elementi. Čeprav je Fassler, ki se zdaj zaradi starosti že težje premika, odložil varilni gorilnik, še vedno nadzoruje delo. Njegov vnuk Kilian skrbi za 3D-digitalno modeliranje, lasersko rezanje, varjenje in montažo.

Postavili so ga leta 1889. FOTO: Martin Lelievre/Afp
Postavili so ga leta 1889. FOTO: Martin Lelievre/Afp

»Sodelujem pri vsem, torej pri načrtovanju, risanju, montaži. Resnično pri vsem,« dodaja mladenič. Oba že nestrpno čakata 26. avgust, ko bodo s pomočjo žerjava sestavili vse elemente. Fassler upa, da bo repliko lahko prodal in s tem pokril stroške. A še prej, kot dodaja, bo uresničil svoje dolgoletne sanje: »Eno noč bom spal v prvem nadstropju. Takrat bom lahko rekel, da mi je uspelo in da imam stanovanje v Eifflovem stolpu.«

Eifflov stolp je najbolj znan spomenik na svetu, zato sem SI želel TO nareditI.

