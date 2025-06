Sosedje upokojencu in otrokom uničili veselje: ne boste verjeli, kaj jim je šlo v nos

Britanski upokojenec Trevor Robinson iz Gillinghama v Kentu je bil prisiljen odstraniti tobogan v obliki slona, poimenovan Ellie, izpred svoje hiše. Odločitev je bila posledica pritožb sosedov, ki so tobogan označili kot nevarnost in pošast. Enainsedemdesetletnik, ki je znan po svoji strasti do zbiranja nenavadnih predmetov, je tobogan rešil pred odstranitvijo iz bližnjega bazenskega kompleksa in ga postavil na svoj dovoz, saj ga zaradi teže ni mogel postaviti na zadnji vrt.

Nekateri sosedje so bili nad toboganom navdušeni, saj so otroci in starši pogosto prihajali, da bi ga uporabljali. Robinson je celo načrtoval, da bi zgradil majhen ribnik, v katerega bi se tobogan spuščal, ter da bi z njegovo uporabo zbiral denar za dobrodelne namene.

Vendar niso bili vsi sosedje tako navdušeni nad tem kot on. »Ne morem verjeti, da je res mislil, da lahko to stvar pusti na dovozu. Svetovalni oddelek bi imel polne roke dela. Nismo mogli dobiti dovoljenja za šest metrov visoko lopo na našem vrtu, kaj šele za šest metrov dolgega slona,« je dejal eden od njih.

Občinarji so pokvarjenci. To je škandal.

Občina ga je po prejemu pritožb označila za nevarnega. Ko so ugotovili, da je tobogan, ki so ga predvideli za odpis, po novem v lasti Robinsona, so izdali odločbo, da mora trideset let staro igralo odstraniti z dovoza. Robinsonu je odločitev občine zlomila srce.

»Občinarji so pokvarjenci. To je škandal,« je dejal. »Ellie mi pomeni toliko kot moji avtomobili. Ponosen sem bil, da sem jo imel. Otroci in starši so jo imeli radi. Pripravljen sem bil narediti vse, da bi jo dobil nazaj,« pripoveduje. Žal pa je zdaj prepozno, da bi lahko kaj popravil. Občinarji so namreč njegovega priljubljenega slona že odstranili in niso preveč naklonjeni ideji, da bi ga upokojencu dali nazaj.

Trevor ima zdaj na dvorišču velik kos kartona, na katerega je zapisal, kaj se je zgodilo z nesrečnim slonom. Kot je navedel, so za odstranitev krivi njegovi sosedje.