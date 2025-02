Sonja (57) in Marko (69) pričakujeta prvega otroka, a upata, da ne tudi zadnjega (VIDEO)

Sonja in Marko Mirotić sta poročena 23 let, vseskozi sta se trudila, da bi dobila otroka, zdaj pa sta zakonca iz Grbavca presrečna zaradi novice, da pričakujeta prvega otroka. Na svet naj bi prijokal že aprila, da bosta v naročje končno stisnila svojo malo štručko, pa se lahko zahvalita predvsem strokovnjakom s skopske klinike za zdravljenje neplodnosti.

Zakonca sta kliniko obiskala lani in bili so zelo optimistični, pravi 57-letna bodoča mama. »Rekli so nama, da ni nobene omejitve, bili so zadovoljni z rezultati preiskav in dobila sva zeleno luč za umetno oploditev. Oplodili so pet jajčec, dva zarodka so mi vstavili in eden se je prijel. Zdaj imam še tri, upam da bom tudi njih izkoristila na stara leta,« je za makedonski portal Dan v smehu povedala Sonja.

Da bo pri 69. letih prvič postal oče, je z navdušenjem sprejel tudi Marko. »Bistveno je, da verjameš v pot, ki si jo izbral. Če ne verjameš, da bo uspelo, nima smisla,« je dejal bodoči očka. Zakonca sta v preteklosti obiskala že več klinik za zdravljenje neplodnosti, tudi v tujini, a čeprav rezultatov vse do zdaj ni bilo, nista obupala in zdaj se je njuna vztrajnost le obrestovala.