Šolska simpatija iz tridesetih let dobila epilog: po 85 letih sta si spet padla v objem

Vsak dan sta skupaj hodila v šolo, se držala za roke in se družila v prostem času, dokler ju usoda ni ločila. Prijateljstvo med Jimom Dougalom in Betty Davidson (rojeno Dougal) se je končalo, ko se je Jimova družina preselila iz Eyemoutha, v katerem sta se spoznala. Zaradi te selitve sta izgubila stik in več desetletij nista vedela drug za drugega.

Tako bi najbrž tudi ostalo, če ne bi bilo Alastairja Dougala, Jimovega sina. Ta je med sestavljanjem družinskega drevesa naletel na šolsko fotografijo iz leta 1936, na kateri sta bila tudi Jim in Betty. Fotografija je pri očetu sprožila val spominov in željo po ponovnem srečanju s starimi prijatelji, zato se je Alastair odločil, da jih bo poiskal. V skupini na družbenem omrežju Facebook je objavil šolsko fotografijo in člane, ki so večinoma prebivalci Eyemutha, in jih vprašal, ali kdo ve, kakšna je bila usoda portretirancev.

Sistematično iskanje otrok na šolski fotografiji je obrodilo sadove. FOTO: Osebni arhiv

Ponovno sta se fotografirala v enakem položaju kot na stari fotografiji.

Ponovni shod starih prijateljev

Izkazalo se je, da je večina od 32 otrok na fotografiji že pomrla ali so se preselili na druge celine. V Veliki Britaniji so ostali le še trije, vključno z Jimom. Med njimi je bila tudi Betty. Alastair ji je pisal v upanju, da bo pripravljena na srečanje z očetom. Nekdanja Jimova simpatija, ki tako kot on danes šteje 96 let, se je spomnila druženja in se razveselila možnosti za ponovno srečanje. Alastairju je poslala fotografijo sebe, svoje sestre in Jima, ki na posnetku drži roko čez njeno ramo.

Ponovni shod starih prijateljev je bil izjemno čustven. Fotografirala sta se v enakem položaju kot na stari fotografiji, ki je imela pomembno vlogo pri njunem ponovnem združenju. »Lepo je bilo po vseh teh letih stopiti v stik z mojo ljubeznijo iz otroštva,« je o srečanju povedala Betty. »Mislim, da je bil Jim precej sramežljiv, vendar sva bila dobra prijatelja,« je dodala.

Tako oče kot sin, ki mu je pomagal najti mladostno ljubezen, menita, da je bila morda na delu usoda, ki je obudila staro prijateljstvo in na primeru pokazala, da niti čas ne more pretrgati zares močne medčloveške vezi.