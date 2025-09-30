  • Delo d.o.o.
    Šola znanstvenika Isaaca Newtona na prodaj za 773.970 evrov

    Ima ista okna in kamine kot v Newtonovem času. Slavni fizik in matematik je tam študiral v 17. stoletju.
    Med temi zidovi se je verjetno naučil osnov matematike. FOTOGRAFIJI: Profimedia
    Med temi zidovi se je verjetno naučil osnov matematike. FOTOGRAFIJI: Profimedia
    A. J.
     30. 9. 2025 | 08:05
    2:59
    A+A-

    Če vam je šla fizika s tremi glavnimi Newtonovimi zakoni vred v šoli pošteno na živce, lahko zdaj velikemu znanstveniku Isaacu Newtonu pokažete fige tako, da kupite njegovo nekdanjo šolo. Ta je v Granthamu v Lincolnshiru v Veliki Britaniji znotraj ograjene soseske desetih domov, ki so bili zgrajeni leta 2007.

    Preurejena hiša je bila nekoč del internata na Kraljevi gimnaziji. Slavni fizik in matematik je tam študiral v 17. stoletju. Ima originalne elemente, vključno z obloženimi stenami, krilnimi okni in kamini iz tistega obdobja. Nepremičnino, ki se razteza na 2348 kvadratnih metrih zemljišča, lahko kupite za 773.970 evrov.

    Preurejena hiša je bila nekoč del internata na Kraljevi gimnaziji.
    Preurejena hiša je bila nekoč del internata na Kraljevi gimnaziji.

    Newton Place, kakor se zgradba imenuje, ima v pritličju predsobo, prostorno dnevno sobo z dvojnimi vrati, ki se odpirajo na vrt, delovno sobo ali kotiček, pomožni prostor in kuhinjo z jedilnico. V zgornjem nadstropju so štiri spalnice, od katerih imata dve lastno kopalnico, poleg družinske kopalnice. Tudi zunanjost je nadvse prijetna. K hiši sodijo zasebni vrtovi, obrnjeni proti jugu, samostojna dvojna garaža in dostop do skupnega zemljišča.

    Šolo v Granthamu je obiskoval med 12. in 17. letom.

    Nepremičninski sladkorček za petičneže

    Stoji le 2,6 kilometra od železniške postaje Grantham, ki ponuja neposredne povezave do znamenite postaje London King's Cros, ki nastopa tudi v filmih o Harryju Potterju, v približno 65 minutah. »Odprtje Newton Placea ponuja redko priložnost za lastništvo doma, ki združuje arhitekturno eleganco, zgodovinski pomen in sodobno udobje. Njegova lokacija v varnem in lepo urejenem naselju, skupaj z bližino odličnih šol in prometnih povezav, ga uvršča med izjemne ponudbe na lokalnem trgu,« obljublja nepremičninska agencija Savillsa, ki stoji za prodajo tega nepremičninskega sladkorčka za petičneže.

    Newton je eden največjih znanstvenikov v zgodovini. Je avtor zakonov gibanja in univerzalne gravitacije, ki so stoletja oblikovali prevladujoče znanstveno stališče, dokler jih ni nadomestila teorija relativnosti. Bil je prvi, ki je eksperimentalno izračunal starost Zemlje, zgradil je prvi reflektorski teleskop in razvil prefinjeno teorijo barv.

    Na Kraljevi šoli v Granthamu se je izobraževal od približno 12. do 17. leta, poleg latinščine in starogrščine pa se je najbrž prav tu naučil osnov matematike. Mati ga je izpisala iz šole 1659. v želji, da bi se vrnil k njej v Woolsthorpe-by-Colsterworth in postal kmet.

