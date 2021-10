Šokirani boste, kaj so porodničarji našli v nožnicah Slovenk

Če se vam zdi, da se čudni in nenavadni predmeti v nožnicah znajdejo le v filmih, se motite. To se dogaja tudi pri nas. Priznani slovenski ginekolog in porodničar Stanko Pušenjak je odgovarjal na vprašanja Joongle in povedal, kaj vse so našli v nožnicah slovenskih žensk in kateri predmeti so jih najbolj presenetili.

Fotografija je simbolična. FOTO: Eržen Jure

Med najbolj nenavadnimi je omenil obesek za ključe, zamašek, pokrov od spreja in tudi tamponi, na katere ženske včasih enostavno pozabijo, da so si jih vtaknile v nožnico. Da nekaj ni v redu, pomislijo šele, ko se pojavi moteč vonj in izcedek. Pove še, da tampon enostavno odstranijo, sperejo nožnico in v nekaj urah se v takšnem primeru stanje popravi.

Razkril je še, da je ženskam, ki zaradi takšnih in drugačnih predmetov iščejo zdravniško pomoč pogosto neprijetno, a zdravnikov nič ne preseneti in šokira, saj so na koncu tam zato, da pomagajo.