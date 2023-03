Videti je kot dojenček, a v resnici je star 27 let, ljudje mislijo, da je na svet poslan s posebnim razlogom

Če bi pred seboj zagledali Manpreeta Singha iz Indije, si niti v najbolj divjih sanjah ne bi predstavljali, da je v resnici star 27 let. Rodil se je namreč s hudo motnjo, ki mu je onemogočila nadaljnji fizični in psihični razvoj. Danes meri 59 cm, tehta približno 9 kilogramov in se obnaša kot dvoletni dojenček. Bolezen mu je namreč onemogočila nadaljnji razvoj psihe in intelektualnih sposobnosti, tako da je ostal na ravni majhnega otroka. Ne more govoriti, ko mu kaj ne ustreza, se sporazumeva z jokom.

Po drugi strani pa ga okolica obožuje. Velja za reinkarnacijo hindujskega boga in ljudje prihajajo z vseh koncev države, da bi ga lahko srečali.

Manpreet sicer izhaja iz zelo revne družine, starši mu niso mogli zagotoviti ustrezne zdravstvene oskrbe, niti niso imeli dovolj denarja, da bi prišli do diagnoze. Ta nenavadni fantič naj bi sicer imel t. i. Laronov sindrom.

Kaj je Laronov sindrom?

Laronov sindrom (LS), znan tudi kot neobčutljivost na rastni hormon ali pomanjkanje receptorjev rastnega hormona (GHRD), je avtosomno recesivna dedna bolezen, ki je posledica različnih mutacij gena, ki določa strukturo receptorja za rastni hormon.