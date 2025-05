Šokantno! V šestih urah spala s 583 moškimi, nato pa so za njen podvig izvedeli starši

Annie Knight, 28-letna Avstralka, je v pogovoru za britanski Daily Star razkrila, kako sta njena starša izvedela, da se ukvarja z odraslo zabavno industrijo – in to na precej nenavaden, celo brutalen način. Kljub začetnemu šoku sta njeno izbiro na koncu sprejela presenetljivo dobro.

Annie je med pandemijo covida-19 začela ustvarjati erotične vsebine za platformo OnlyFans, sprva v tajnosti. Takrat je delala v marketingu in zaslužila okoli 34.000 evrov letno, vendar je služba ni izpolnjevala. Dodatni zaslužek je sprva namenila za varčevanje za stanovanje, a se je čez dve leti, potem ko jo je delodajalec zaradi njenih spletnih dejavnosti odpustil, v industrijo podala profesionalno.

»Ko so me odpustili, sem si rekla: 'No, zdaj pa gremo na polno in bomo videli, kaj bo.' Od takrat gre samo še navzgor,« je povedala.

Mama je izvedela prek spleta, oče od novinarjev

Annie priznava, da je odlašala skoraj dve leti, preden je povedala staršem. »Prijateljem sem povedala, staršem pa ne. Potem pa je mama leta 2022 med brskanjem po Facebooku naletela na članek, v katerem je pisalo, da sem izgubila službo zaradi OnlyFansa. Bila je šokirana, ampak po dveh tednih je vse skupaj sprejela. Bolj kot karkoli jo je skrbela moja varnost,« je dejala.

Očetova izkušnja je bila še bolj nenavadna. »Zjutraj ob šestih so mu novinarji potrkali na vrata in ga vprašali: 'Smo slišali, da je vaša hči prasica – je to res?' Poklical me je popolnoma zmeden in vprašal, kaj se dogaja,« se spominja Annie.

»Rekla sem mu: 'Očka, to je to, kar počnem. Sem v industriji za odrasle.' Potem me je vprašal: 'Ampak je res, da na mesec zaslužiš toliko in toliko?' Rekla sem, da ja. In on je odvrnil: 'V redu. Verjetno bi tudi jaz to počel, če bi lahko.'«

Do svetovne prepoznavnosti

Knightova je svetovno pozornost pritegnila pred kratkim, ko je v okviru erotičnega dogodka v nekaj urah spala s kar 583 moškimi. Dogodek je povzročil ogromen medijski odziv, še posebej v njeni domovini Avstraliji, kjer se je zgodba bliskovito razširila po družbenih omrežjih in novičarskih portalih.

Annie se danes ne skriva več in svojo kariero opravlja odprto, hkrati pa poudarja pomen varnosti, samostojnosti in zakonske zaščite za ustvarjalce vsebin za odrasle.