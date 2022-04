Šokantno opozorilo iz Oxforda: Tvegamo invazijo in konec vrste, ustavite ta projekt

Več oxfordskih znanstvenikov pod vodstvom dr. Andersa Sandberga, ki so svoje življenje posvetili preučevanju novih tehnologij in življenja v vesolju, je v intervjuju za britanske medije opozorilo na nov projekt Nase. Ta načrtuje, da bo kmalu poslala novo sporočilo v vesolje, ki bi vključevalo lokacijo Zemlje, tako kot je to storila s sporočilom Arecibo iz leta 1974.

Tehnologija v zadnjih 50 let je zelo napredovala in sporočilo bi tokrat res lahko našlo svoj cilj, pravijo znanstveniki. Poleg podatkov o legi našega planeta naj bi sporočilo vsebovalo tudi podatke o zgradbi Zemlje, življenjskih oblikah na njej ter fotografije moškega in ženskega telesa. Po mnenju raziskovalcev iz Oxforda je to preveč informacij, ki jih sploh ne bi smeli pošiljati v vesolje, poroča 24sata.