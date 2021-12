Šokantno: ginekolog pacientkam trdil, da jih bo ozdravil s spolnimi odnosi (VIDEO)

Ginekolog Giovanni Miniello (68) iz Barija svoje pacientke nagovarjal k spolnim odnosom z obljubo, da jih bo tako ozdravil humanega papilomavirusa (HPV). Primer je javnosti razkrila italijanska oddaja Le Iene, ki preiskuje sumljiva dejanja, za snemanje pa so angažirali igralko, ki je Miniella obiskala kot pacientka. Ginekolog ji je povedal, da ima HPV, čeprav so bili rezultati testa negativni, in da jo lahko ozdravi, če bo spala z njim, ker da bo tako nanjo prenesel svojo imunost, ki jo je dobil s cepljenjem proti omenjenemu virusu. Igralka je privolila, nato pa sta se srečala v hotelu. Prosila ga je, naj si nadene kondom, na kar je odgovoril, da je nesmiselno, saj tako ne bo dobila protiteles. Tedaj pa je v sobo vdrla novinarka in presenetila na pol golega ginekologa, ki ji je dejal: »To delam za potrebe svojih študij – in za druge ljudi, ki sem jih rešil.«

Po oddaji aretiran

Miniella so po oddaji aretirali in obtožili spolnega nasilja nad dvema pacientkama, od katerih ga je ena pristojnim organom prijavila septembra 2019, druga pa junija 2021. Državna tožilka je v preiskavi zahtevala, da je ginekolog v zaporu, a se je sodnik odločil za hišni pripor. Ta naj bi bil bo njegovi obrazložitvi enako primer za omejevanje svobode in preprečevanje stikov s potencialnimi žrtvami.

»Jaz, ki sem več kot 40 let ginekolog in sem uspešno zdravil na stotine žensk, sem samo predlagal alternativno zdravljenje, ki je dalo rezultate,« je prek svojega odvetnika sporočil Miniello. Pravi, da žensk nikoli ni silil v spolne odnose. Po televizijski preiskavi se je pojavilo še 15 žensk, ki so trdile, da so bile žrtve istega zdravnika in njegovega čudežnega zdravljenja.