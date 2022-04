Šokantni prizori na Trgu republike: po prepiru s punco se je ulegel pred avtobus (VIDEO)

V Beogradu se je na Trgu republike zgodilo nekaj neverjetnega. Tam sta se pred mimoidočimi sprla fant in dekle. Naenkrat pa je bilo njej dovolj prepiranja in je odšla. Ko je on to videl, je stekel proti prometni cesti in se ulegel na tla, približeval pa se je avtobus. K sreči je bil voznik dovolj priseben, da je vozilo še pravočasno ustavil. Ona je nato pritekla do še ležečega fanta, mu pomagala, da je vstal, in prepir sta lahko nadaljevala ...