Šok za kupce v trgovini: Če je v modrcu, ga ne sprejmemo (FOTO)

Zahteva neke trgovine z vzmetnicami iz Dublina na Irskem je postala uspešnica na spletu zaradi nenavadnega opozorila kupcem. »Denarja iz modrčka ne sprejemamo«, so napisali z velikimi črkami.



Razložili so, da zaradi visokih temperatur in lastne varnosti denarja, ki bi bil v modrčku, ne morejo sprejeti.







Dodali so še, da se kupcem opravičujejo zaradi nevšečnosti.



Komentarji: