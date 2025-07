Šok v Italiji: »mrtvi« 78-letnik po 30 minutah oživel in vprašal po hčerki

V Italiji se je 78-letnik pol ure po tem, ko so ga razglasili za mrtvega, prebudil. Moški iz mesta Tarquinia severno od Rima, ki je v petek doživel srčni zastoj, se zdaj zdravi v bolnišnici, poročajo italijanski mediji in tuje tiskovne agencije.

Potem ko je doživel infarkt, so na prizorišče prihiteli reševalci in ga skušali oživiti. Za nujen prevoz so poklicali celo helikopter, ki pa se je vrnil v bolnišnico, ko so reševalci obupali in moškega razglasili za mrtvega.

A medtem ko so čakali na mrliško vozilo, je moški odprl oči in vprašal po hčerki. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer se sedaj zdravi. Njegovo stanje naj bi bilo stabilno.

Tako imenovani Lazarjev fenomen

V zdravstvu se tovrsten pojav, ko se človeku po neuspešnem poskusu oživljanja povrne kardiovaskularna funkcija, po svetopisemski zgodbi, v kateri Jezus oživi človeka, imenuje Lazarjev fenomen.

Celotno dogajanje sicer ni minilo brez posledic. Pes 78-letnika je namreč napadel policista, ki je poskusil vstopiti v njegovo stanovanje in je zaradi poškodb potreboval bolnišnično zdravljenje. Psa so odpeljali v zavetišče za živali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.