Šok v bolnišnici: pacienta imela intimne odnose v toaletnih prostorih

V bolnišnici v srbskem mestu Vranje se je zgodil neprijeten dogodek, ob katerem so bili v zadregi celo tamkajšnji zaposleni. Niso namreč vedeli, kako se odzvati, ko so odkrili, da imata dva bolnika spolne odnose v tamkajšnjih toaletnih prostih, poroča Kurir.

Iz tamkajšnjega zdravstvenega centra so potrdili, da so »neželeni dogodek« res zabeležili, a da »očividcev« ni bilo.

»Medicinske sestre na enem od oddelkov so postale zaskrbljene, ko pacientke ni bilo v njeni sobi. Našli so jo v stranišču, kjer se je kasneje izkazalo, da je bila v družbi drugega pacienta. Naše osebje nenehno skrbi za paciente, zato njihovo reakcijo pri evidentiranju dogodka ocenjujemo kot pohvalno. Tega dogodka ne moremo opisati drugače kot neželeni dogodek, ki je povzročil zaskrbljenost med zaposlenimi. Poudarjamo pa, da je zdravstveno stanje obeh pacientov dobro,« so sporočili iz Zdravstvenega centra Vranje.

Pacientka je bila priključena na kisik, a je ni bilo v postelji, zato so začeli iskanje. Našli so jo na enem od stranišč, kjer pa je bila v družbi drugega hospitaliziranega pacienta, še piše Kurir.