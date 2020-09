Včasih je tudi dobrega preveč. Tako očitno misli muslimanka iz Indije, ki je na sodišču vložila zahtevo za ločitev. Razlog je zagotovo med najbolj nenavadnimi doslej. Indijka je namreč navedla, da jo mož preveč ljubi.



Kot poročajo tamkajšnji mediji, zakon traja 18 mesecev, a zdaj žena ne zmore več. V tem času se mož z njo ni hotel niti enkrat prepirati, tega pa ne more prenesti. »Ne vpije in me ne jezi. Celo kuha in pomaga v gospodinjstvu. Vedno, ko kaj naredim narobe, mi oprosti.« Nihče je ne podpira ... Njeno zahtevo so na sodišču zavrnili, češ da je neresna, zato je Indijka poiskala pomoč še pri lokalnih politikih, a tudi ti njeni prošnji niso ugodili.