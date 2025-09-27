Šok na nebu: tri žareče krogle v popolnem trikotniku, so se vrnili skrivnostni droni?

V Torontu so se pojavile nenavadne luči na nebu, kar je pri številnih prebivalcih sprožilo špekulacije o neznanih letečih predmetih. Posnetek, ki kroži po družbenih omrežjih, prikazuje tri žareče krogle, razporejene v trikotnik. Avtor posnetka je zapisal: »Moj brat je to posnel v Brooklinu, vzhodno od Toronta, 23. septembra 2025 okoli 20.20. Na nebu je bilo približno 30 sekund, preden je začel snemati. Ko se je ustavil, da bi dobil boljši posnetek, je izginilo.«

Pod posnetkom so se vrstili komentarji. »Toliko videnj danes, bog pomagaj,« je zapisal eden. Drug je dodal: »Pravkar sem isto videl v Torontu, pol ure nazaj.« Tretji pa je pripomnil: »Videti je, kot da se je začela sezona dronov ... a tokrat so veliko večji in bolj nenavadni. Ko ne bo več mogoče najti logične razlage, bodo skeptiki rekli, da je vse to delo umetne inteligence.«

Nekateri uporabniki so poročali, da so podobne pojave v zadnjih dneh opazili po vsem svetu – na Danskem, v Nemčiji, na Portugalskem, v Veliki Britaniji, v ameriških zveznih državah Louisiana, Illinois, Florida, New Jersey, New York, Pennsylvania, Oregon in po vsej Kaliforniji.

Sestavili so seznam pojavov, ki jih ljudje pogosto zamenjujejo za NLP-je: vojaška letala, meteorske ognjene krogle, mesečina ... FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images

Lansko leto je serija podobnih videnj v New Jerseyju celo spodbudila tamkajšnjega župana, da je govoril o možnem vladnem »prikrivanju«. FBI je primer preiskoval, dodatno pa je skrivnost podžgal Donald Trump, ki je januarja razkril, da je Zvezna uprava za letalstvo (FAA) odobrila letenje dronov »za raziskovalne in druge namene«.

Od NLP-jev do vesoljskih smeti

V petdesetih letih prejšnjega stoletja je britansko ministrstvo za obrambo celo odprlo posebno službo, ki je beležila vse prijave o NLP-jih. Njihov namen ni bil iskanje nezemljanov, temveč identifikacija letal, ki bi lahko brez dovoljenja vstopila v britanski zračni prostor. Po 60 letih dela so oddelek leta 2009 zaprli, saj se nobena prijava ni izkazala za resnično grožnjo.

V teh desetletjih so sestavili seznam pojavov, ki jih ljudje pogosto zamenjujejo za NLP-je: vojaška letala, meteorske ognjene krogle, mesečina, mednarodna vesoljska postaja, nenavadno oblikovani oblaki, reflektorji in lampijoni.

Kot je zapisano v reviji BBC Sky at Night, pa lahko nenavadne pojave na nebu povzročajo tudi vesoljske »smeti«. »Kosi nedelujočih satelitov, ki krožijo v nizki orbiti, sčasoma zaradi zračnega upora padejo proti Zemlji in zgorijo v ozračju, pri čemer ustvarjajo svetle ognjene krogle, ki lahko trajajo do minute. Različni materiali v ostankih ustvarijo pisane sledi, ki dajejo vtis nečesa nezemeljskega,« so pojasnili.

Včasih kakšen del ostane dovolj velik, da pade na tla in zmede ljudi, ki ga zamenjajo za razbitine vesoljskih ladij.

Preberite še: