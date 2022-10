Šok na letališču: ne boste verjeli, kaj je skušal pretihotapiti čez mejo (FOTO)

Cariniki na letališču v Münchnu so bili šokirani, ko so v enem od kovčkov našli živega albino aligatorja. Med pregledom prtljage so policisti na rentgenskem posnetku videli nenavaden prizor, in sicer da je bilo v kovčku zapakirano »nekaj velikega in premikajočega se«, po obliki pa je spominjalo na aligatorja.

Letališki delavci so takoj obvestili kolege s carine, ki so kovček odprli in v njem našli aligatorja, zavitega v folijo. Ta ni bila ovita okoli nosnic plazilca, da je lahko dihal.

Aligator je dolg približno meter in je bil v kritičnem zdravstvenem stanju. Žival je prevzel veterinar.

Policija je izsledila lastnika kovčka in sicer 42-letnega poslovneža, ki je potoval v Singapur. Zoper njega so podali kazensko ovadbo. Zakaj je želel živega aligatorja odpeljati v Singapur ni znano, domnevajo pa, da ga je želel prodati. V Aziji bi lahko za albino aligatorja iztržil tudi do 75.000 evrov.

Preiskava, od kod je krokodila pripeljal oziroma, kje ga je dobil, še poteka, so sporočili z letališča.