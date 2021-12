Šok na letalu: dvignila je majico in poskušala podojiti mačko

Stevardesa Ainsley Elizabeth je na tiktoku razkrila podrobnosti bizarnega incidenta na letu iz mesta Syracuse v New Yorku do Atlante. Opisala je, da je neka potnica med letom poskušala podojiti svojo brezdlako mačko. No, verjetno si lahko samo predstavljamo, kako ogorčeni so bili ostali potniki. Kabinsko osebje jo je prosilo, naj preneha, a zaman.

Incident je postal viralen, ko se je posnetek sporočila letalski družbi znašel na spletu. Stevardesa je nato razkrila še ostale podrobnosti.

»Ženska je imela v odeji imela ovito mačko brez dlake. Videti je bilo, kot da v naročju drži dojenčka. Dvignila je majico in jo poskušala podojiti. Mačke ni hotela odložiti v košaro, žival pa je cvilila, kot da se bori za življenje.«

Kaj se je zgodilo s potnico, ko je letalo vzletelo, ni znano, saj so na pomoč poklicali varnostnike.