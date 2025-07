Šok na hrvaški plaži sredi belega dne! Ženska vstopila v kabino, nato pa ...

Ena izmed mam je na družbenem omrežju delila grozljivo izkušnjo z znane splitske plaže Žnjan, ki so jo nekoč oglaševali kot »hrvaško Copacabano«. Čeprav se je začela sezona dopustov in številni domačini komaj čakajo konec tedna, da se podajo na obalo, pa užitek ni vedno zagotovljen.

Žnjan, druga najbolj priljubljena plaža v Splitu poleg slovitih Bačvic, je bila letos deležna velikih investicij in prenove, vredne kar 45 milijonov evrov. Hrvatje so bili upravičeno ponosni na njen novi videz.

A že v prvih dneh po odprtju je nekdo pokazal svoj pravi obraz – v eni izmed kabin je opravil veliko potrebo. Šokanten incident se je ponovil pretekli konec tedna, ko je neka ženska z dvema otrokoma doživela novo neprijetno izkušnjo.

Za Slobodno Dalmacijo je povedala: »Odšla sem se preobleči in opazila, da so vrata ene izmed kabin napol odprta. Pripravljala sem se, da vstopim, ko sem na vratih opazila čokatega moškega, ki se je obnašal čudno. Hitro sem zaprla vrata. Medtem se je sprostila sosednja kabina in vstopila sem vanjo. Takoj ko sem vstopila, sem slišala njegovo stokanje! Bilo je jasno, kaj počne. Bila sem zgrožena – to počne na javnem mestu, sredi belega dne! Moja dvanajstletna hči bi morala v kabino za menoj. Samo zagrabila sem jo za roko in odpeljala nazaj na plažo.«

Spličanka je dejala, da že leta redno obiskuje Žnjan, bila je navdušena nad prenovo, a hkrati opaža, da se stanje čistoče iz tedna v teden slabša – predvsem v kabinah.

»Kabile zaudarjajo po blatu in urinu. Zgrozi te, ko vstopiš vanje. Res, tudi stare platnene kabine, ki smo jih imeli dolga leta, niso bile veliko boljše – v vsaki je bila po določenem času luknja in zasebnosti ni bilo. Na koncu smo se preoblačili kar na plaži ali v avtomobilu.«

Ob tem je izrazila obžalovanje, da ljudje ne znajo ceniti prenovljene plaže in ne skrbijo za red in čistočo.

»Bi se doma obnašali enako? Dvomim,« je sklenila ogorčena Spličanka. Njen zapis je povzela Slobodna Dalmacija.