Sodišče odločilo: pri 35 letih ga niso več dolžni vzdrževati starši

Da pri 30 ali celo pri 40 letih otroci še vedno živijo pri svojih starših, je očitno že običajna praksa te generacije. A da jih morajo v teh letih tudi še vedno finančno podpirati starši, ko bi lahko bilo že obratno …



Temu sta se uprla starša 35-letnega Italijana, glasbenega učitelja, ki pa je finančno podporo od njiju zahteval kar na sodišču. To je dejansko odločilo, da mu morata starša zagotoviti 300 evrov na mesec, saj mu njegova plača – 18.000 evrov na leto – ne zadostuje za normalno preživetje.



Zadnjih pet let se je ta glasbenik boril za podporo staršev kar po sodni poti, šele vrhovno sodišče pa je po pritožbi razsodilo, da starši niso dolžni doživljenjsko finančno podpirati svojih odraslih otrok. Zavrnilo je tudi argument 35-letnika, da kljub dolgemu in intenzivnemu iskanju ni našel boljše službe.



Primer je v Italiji precej odmeval, pri naših zahodnih sosedih je ta problematika namreč še posebej pereča. Kar 65 odstotkov Italijanov med 18 in 34 leti namreč še vedno živi vsaj z enim staršem, pri čemer tudi 36 odstotkov študentov živi doma. Številni so zato pozdravili odločitev sodišča, drugi pa opozarjajo na problematiko in slabo zaposljivost mladih.



Po podatkih Eurostata podoben delež mladih doma živi tudi na Hrvaškem, medtem ko v Skandinaviji doma ostane manj kot 10 odstotkov mladih.