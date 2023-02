So odkrili prvi rimski umetni penis? Dolg je 16 centimetrov (FOTO)

Orodje za krpanje ali spolna igračka? To je zdaj vprašanje! Čeprav za mnoge sploh ni dvoma, da je lesena najdba v resnici pripomoček za seksualne užitke, in ne za šiviljska popravila.

Našli so ga v utrdbi južno od Hadrijanovega zidu v Angliji. FOTO: Lee Smith/Reuters

Arheologi se tako znova ukvarjajo z odkritjem iz leta 1992, ki je pokukalo na plan med izkopavanji v rimski utrdbi Vindolanda na severovzhodu Anglije, južno od znamenitega Hadrijanovega zidu.

Opeva ga tudi poezija

Da gre za pripomoček za krpanje, je celo uradno pojasnilo, zapisano v katalog vseh takratnih najdb, kar se zdi zdajšnji raziskovalcem naravnost smešno. So bili morda v zadregi ali so preprosto odmahnili z roko, češ da se Rimljani pred 2000 leti že niso igrali z lesenimi falusi? Ta je dolg 16 centimetrov, čeprav ga je zob časa morda načel in skrajšal oziroma skrčil. Dolga stoletja se je skrival v jarku skupaj s čevlji, ostanki oblek in kosi rogovja, od tu verjetno izhaja prvoten sklep, da je bil namenjen obrtni dejavnosti. Toda nikakor ne gre sklepati prehitro, zdaj svarijo raziskovalci, ki spolne igračke ne ponujajo kot edine druge možnosti.

16 centimetrov je dolg.

Ugotavljajo, ali je bil leseni pripomoček morda orodje za mučenje, in ne za užitek, čeprav je razlaga, da bila lesena najdba namenjena uresničevanju spolnih pričakovanj, najmikavnejša. Za povrhu tako rimska in grška poezija opevata spolne igračke, dilde, a do zdaj niso odkrili še nobenega primerka, tako da bi bilo lahko tokratno odkritje celo prvi rimski umetni penis!

Lahko bi bil namenjen tudi mučenju, svarijo raziskovalci.

Nič kaj bolj vznemirljiva razlaga od orodja za krpanje pa ni niti kulinarični pripomoček: nekateri glede na obliko namigujejo, da bi bil lahko leseni falus v resnici pestilo za mletje različnih sestavin, morda pa je pomagal tudi pri izdelovanju kozmetike. Falusi so imeli sicer tudi vlogo talismana, ki naj bi odganjal nesrečo, prav tako pa obstaja možnost, da je bila najdba le del večje skulpture, ki je skozi stoletja nesrečno izgubila svoj falus ...