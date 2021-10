Smeh do solz: po 14 letih ugotovila, kako je v resnici ime njeni sosedi (VIDEO)

»Tukaj živim že 14 let, moja soseda sta Maevis in George. No, tako sem vsaj mislila. Pred kratkim je George umrl. Čez ograjo sem ji ponudila vodko in sok. Nato sem se obrnila k ženski na drugi strani ceste in jo vprašala, kako je Maevis. Ona pa pravi: 'Kdo je Maevis?' 'Moja soseda', sem ji odvrnila. Ona pa mi reče, da nobeni ni tako ime.« Tako je govorila Steph, ki je po 14 letih le ugotovila, da njeni sosedi ni ime Maevis, temveč Sylvia. Čeprav ji je menda nekoč za praznike celo poslala voščilnico in se podpisala kot Maevis, pa tudi v pogovorih je ni nikoli popravila, ko jo je naslavljala s tem imenom.

»Ime ji je Sylvia. Kaj naj naredim? Zdaj sploh ne grem iz hiše, da je ne bi slučajno ne bi srečala,« je še dejala šokirana Steph.