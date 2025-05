Škandal za Slovenijo na Evroviziji: zamenjali so jo z državo, ki sploh ne nastopa (FOTO)

Če ste spremljali torkov polfinalni izbor za pesem Evrovizije in nato hoteli glasovati za svojega favorita, sta najbrž ob vstopu na uradno spletno stran dogodka, preko katere je bilo mogoče glasovati, debelo pogledali.

Tam je bilo namreč sporočilo v angleškem ali slovenskem jeziku, ki je gledalce, med njimi so bili novinarski kolegi s portala 24ur, seznanilo, da želite stran obiskati iz Slovenije, to je sicer držalo, ni pa se z zapisom skladala zastava nad njim. Tam je v belem srčku namreč slovenske oboževalce Evrovizije pozdravila slovaška zastava.

Slovenijo in Slovaško sicer pogosto zamenjajo, ne samo, da sta imeni držav slišati zelo podobno, še posebej za tujce, tudi zastavi sta si zelo podobni. Kljub temu bi se lahko organizatorji tako velikega dogodka, kot je tekmovanje za pesem Evrovizije, nekoliko bolj pripravili in spoznali vsaj imena in zastave nastopajočih držav.

Slovaška namreč na letošnjem izboru sploh ne bo nastopila, za to so se odločili že lani, in sicer zaradi previsokih stroškov. Slovaška je sicer na Evrosongu nastopila vsega osemkrat, prvič leta 1993, enako kot mi, nazadnje pa so svojega predstavnika na tekmovanje poslali leta 2012.