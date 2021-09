Slovenski anticepilec: »Kuža v bližini cepljene osebe je umrl« (VIDEO)

Pred dnevi je zelo odmeval vdor naspotnikov cepljena v prostore nacionalne rtv hiše. Šele po tem inciidentu se je zganila upravna enota Ljubljana in anticepilci ne smejo več protestirati pred stavbo RTV-ja. Sicer so tam glasno protestirali in razlagali svoje teorije zarote in med takšnimi nastopi je bil odmeven tudi nastop gospoda v kratkih hlačah in rjavi majici v kratkih rokavih.Tako je občinstvo spraševal: »Ali veste, da v Rusijo in v France Airlines cepljeni ljudje ne smejo leteti? Ali to veste? To naša vlada molči. To so resnične informacije«.Ob teh težavah na katere je opozoril, pa je med nastopom tudi opozoril na še eno težave glede cepiva. »Spike protein, ki ga cepljeni začnejo prekomerno proizvajati. Ena ženska iz Amerike je povedala, da ko je bil pes v bližini cepljene, je umrl zaradi notranjih krvavitev.«