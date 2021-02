Slovenka zgrožena: Mož me je hotel zastrupiti s svinjino

Na enem izmed slovenskih forumov se je znašel zapis Slovenke, ki se je znašla v nenavadnih težavah. Prepričana je namreč, da jo je mož hotel zastrupiti, uporabnike pa prosi za nasvet, kako naj ukrepa, saj se boji morebitnih zdravstvenih težav, ki bi se lahko pojavile.



»Pripravil je večerjo, svinjski zrezek, ovit s sirom, ki je bil na zunaj prepečen, notri pa premalo pečen – bil je rožnate barve. Preden sem to opazila, sem že pogoltnila grižljaj napol surovega mesa. Zdaj me skrbi, da sem se zastrupila ali okužila s paraziti. Kaj lahko storim preventivno, da ne pride do razvoja zajedavcev v primeru dejanske okužbe? Prosim, brez debilnih komentarjev, v stiski sem, če ne morete pomagati, raje ne komentirajte,« je zapisala uporabnica.



Nekateri uporabniki so nesrečnici svetovali obisk urgence, spet drugi ji predlagajo ločitev, tretji jo opozarjajo na pretirane obtožbe, da jo je mož hotel zastrupiti. Mnogim komentatorjem pa se zdi opisana situacija tako bizarna, da dvomijo o resničnosti zgodbe.

