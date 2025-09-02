POSMRTNI OSTANKI

Slovenka kupila hišo: ko je videla, kaj je bilo zakopano na dvorišču, jo je skoraj kap

Pes je en meter od hiše skopal luknjo, tam pa so nato našli žaro.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images

02.09.2025 ob 16:06
S. N.
V eni izmed skupin na facebooku se je znašel zapis, ki je marsikoga pustil odprtih ust. Kot je zapisala neka uporabnica, sta pred letom dni z možem kupila hišo. Zdaj pa je na dvorišču pes skopal luknjo, pod zemljo pa sta našla nekaj srhljivega: žaro z datumom in imenom pokojne.

»Jaz sem sicer malo vraževerna in me sedaj skrbi, da se lahko začne kaj dogajati ... je kdo s podobno situacijo?« sprašuje uporabnica. Medtem ko jo nekateri tolažijo, da ji mrtvi ne bodo ničesar storili, jo drugi pozivajo, naj pokliče policijo.

Alternativni pokopi so nezakoniti

Pred časom smo sicer poročali, da takšne prakse pri nas sicer niso dovoljene. Alternativni pokopi so celo nezakoniti. »Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) dovoljuje le pokop s krsto, žaro ali raztros pepela,« so nam takrat sporočili iz podjetja Žale, d. o. o., ki upravlja vseh 18 pokopališč v Mestni občini Ljubljana.

Prav tako posameznik ne more sam prevzeti žare in jo pokopati na lokaciji po svoji želji. »Občani sami ne smejo in ne morejo opravljati raztrosa pepela, ne na dovoljenih lokacijah in ne zunaj njih. Žaro z upepeljenimi ostanki pokojnega sme v skladu z zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti izvajalec upepelitve izročiti le izvajalcu pogrebne dejavnosti.«

