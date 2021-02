Britanski portal News Biscuit, znan po šaljivih novičarskih objavah, se je razpisal o tem, da se je Wales zaradi številnih erozij na obali in razlivanja morja ob Gloucestru po površini močno skrčil in da njegova površina meri precej manj, ko pravijo uradni podatki. Kot piše portal, Wales zdaj meri manj kot Wales, zato bo zdaj Slovenija postala mednarodni standard za majhnost oziroma enota za površino, ki »se sliši kot nekaj ogromnega, a je dejansko šokantno majhna«.



Wales s površino 20.779 km² namreč res velja za (neuradno) mersko enoto, ki se je na Otoku v preteklosti pogosto uporabljala za primerjavo površin kot »dvakratna velikost Walesa« in podobno.



Kot se še šali portal, je sicer Wales velik kot 14 milijonov ragbi igrišč, kar je sicer smešno veliko število igrišč – celo za Wales. In še, da so Valižani krčenje površine svoje države doslej skrivali tako, da so v obalo Pembrokeshira tlačili nogavice.

