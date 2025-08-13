PREVOZ GOTOVINE

Slovenec posnel, kako prevaža poln kombi denarja iz Banke Slovenije, usuli so se komentarji

Avtor je najprej objavil videoposnetek iz notranjosti vozila, ki se vozi po mestnih ulicah.
Fotografija: Posnetek prevoza gotovine iz ene banke do druge sprožil burne odzive. FOTO: Zajem zaslona Reddit
Odpri galerijo
Posnetek prevoza gotovine iz ene banke do druge sprožil burne odzive. FOTO: Zajem zaslona Reddit

N. P.
13.08.2025 ob 14:09
13.08.2025 ob 14:09
N. P.
13.08.2025 ob 14:09
13.08.2025 ob 14:09

Poslušajte

Čas branja: 2:03 min.

Na slovenskem Redditu je izbruhnila vroča razprava po objavi fotografij in videoposnetka, ki naj bi prikazovala prevoz gotovine iz ene od slovenskih bank do druge. Čeprav je prvi posnetek kazal le vožnjo po cesti, je naslednja objava razkrila precej več. Uporabniki so hitro opozorili na morebitno razkrivanje občutljivih informacij.

Avtor je najprej objavil videoposnetek iz notranjosti vozila, ki se vozi po mestnih ulicah. Posnetek sam po sebi ni pokazal ničesar pretresljivega. A v naslednji objavi so bile fotografije, na katerih so se jasno videli elementi, ki bi lahko razkrili varnostne podrobnosti – skladišče, oboroženi stražarji in registrska tablica enega izmed vozil.

Komentatorji so hitro opozorili na težavo. Eden je cinično zapisal: »A si ti to posnel? Delodajalec bo zagotovo vesel, ko bo ta klip videl na spletu.« Drugi je dodal: »Naslednja objava: ‘Bil sem odpuščen brez konkretnega razloga’.«

Tip transporta in varovanja, oboroženost ...

Najbolj zaskrbljen komentator je natančno naštel, kaj vse je posnetek razkril: približen čas in pot transporta, tip varovanja, lokacijo skladišča in celo prisotnost specialca z avtomatsko puško. »Če lahko še jaz kot popolni amater razberem te stvari, kaj bodo šele profesionalci,« je zapisal uporabnik.

Nekateri so avtorja spraševali po zdravi pameti: »Koliko si star, da greš objavljat takšne slike?« On pa se je branil, da bi lahko posnetek naredil kdorkoli: »Vsak je lahko videl, kako smo to peljali.« Slednje seveda drži, a notranjost skladišča in opremljenost varnostnega osebja pa sta verjetno ostali neznanka naključnim mimoidočim.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

posnetek splet objava fotografija varnost denar voznik prevoz denarja varovanje specialci

Priporočamo

Slovenec posnel, kako prevaža poln kombi denarja iz Banke Slovenije, usuli so se komentarji
Starša hitela k hudo poškodovanemu sinu v Ljubljani, zdaj se je oglasil voznik črnega audija (FOTO)
Ste videli, kako se je Goran Dragić odzval na dogajanje v reprezentanci? Z eno objavo je vse povedal (FOTO)
Gledali bikoborbe, nato še med njimi izbruhnil pretep

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Komentarji:

Priporočamo

Slovenec posnel, kako prevaža poln kombi denarja iz Banke Slovenije, usuli so se komentarji
Starša hitela k hudo poškodovanemu sinu v Ljubljani, zdaj se je oglasil voznik črnega audija (FOTO)
Ste videli, kako se je Goran Dragić odzval na dogajanje v reprezentanci? Z eno objavo je vse povedal (FOTO)
Gledali bikoborbe, nato še med njimi izbruhnil pretep

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.