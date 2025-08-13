Slovenec posnel, kako prevaža poln kombi denarja iz Banke Slovenije, usuli so se komentarji

Na slovenskem Redditu je izbruhnila vroča razprava po objavi fotografij in videoposnetka, ki naj bi prikazovala prevoz gotovine iz ene od slovenskih bank do druge. Čeprav je prvi posnetek kazal le vožnjo po cesti, je naslednja objava razkrila precej več. Uporabniki so hitro opozorili na morebitno razkrivanje občutljivih informacij.

Avtor je najprej objavil videoposnetek iz notranjosti vozila, ki se vozi po mestnih ulicah. Posnetek sam po sebi ni pokazal ničesar pretresljivega. A v naslednji objavi so bile fotografije, na katerih so se jasno videli elementi, ki bi lahko razkrili varnostne podrobnosti – skladišče, oboroženi stražarji in registrska tablica enega izmed vozil.

Komentatorji so hitro opozorili na težavo. Eden je cinično zapisal: »A si ti to posnel? Delodajalec bo zagotovo vesel, ko bo ta klip videl na spletu.« Drugi je dodal: »Naslednja objava: ‘Bil sem odpuščen brez konkretnega razloga’.«

Tip transporta in varovanja, oboroženost ...

Najbolj zaskrbljen komentator je natančno naštel, kaj vse je posnetek razkril: približen čas in pot transporta, tip varovanja, lokacijo skladišča in celo prisotnost specialca z avtomatsko puško. »Če lahko še jaz kot popolni amater razberem te stvari, kaj bodo šele profesionalci,« je zapisal uporabnik.

Nekateri so avtorja spraševali po zdravi pameti: »Koliko si star, da greš objavljat takšne slike?« On pa se je branil, da bi lahko posnetek naredil kdorkoli: »Vsak je lahko videl, kako smo to peljali.« Slednje seveda drži, a notranjost skladišča in opremljenost varnostnega osebja pa sta verjetno ostali neznanka naključnim mimoidočim.