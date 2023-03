Slovenec spravil v zadrego priljubljenega youtuberja (VIDEO)

Priljubljeni ustvarjalec youtube vsebin Lingualizer je na ulici ustavljal mimoidoče in jim, če ni znal ugotoviti njihovega maternega jezika podaril 50 evrov. Pred njegovo kamero so se zvrstili številni, ki so želeli preizkusiti svojo srečo in pretentati simpatičnega Petra, ki živi na Dunaju, njegova starša pa sta iz Bolgarije.

Pred njegov mikrofon je stopil tudi simpatični Slovenec, ki je Petra popolnoma zmedel s svojim trboveljskim narečjem. Ker ni ugotovil, da gre za slovenščino, mu je dal 50 evrov.

Peter sicer govori bolgarsko, nemško, angleško, francosko, špansko, srbsko in rusko.