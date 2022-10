Slovenci na nogah: Američan posnel, kako jé 'hrvaške štruklje'

Justus Reid (22), Američan, ki se je pojavil na hrvaških Supertalentih in žirijo navdušil z verzijo hrvaških uspešnic, je zvezda tiktoka. Na svojem profilu je med gostovanjem na Hrvaškem posnel trenutek, ko je prvič okusil štruklje. »Tukaj sem na Hrvaškem in bom poskusil avtentične hrvaške štruklje. Rekli so mi, da so podobni sirovi piti. Poskusimo!« Štruklji so mu bili zelo všeč. »Tako avtentično, tako hrvaško. Z eno besedo ... vav!«

Posnetek ima več kot 975.000 ogledov in več kot 1500 komentarjev. Nekateri so mu svetovali, naj poskusi še burek in sarmo ter naj si zapoje medmursko pesem Mamice su štrukle pekli. Oglasili pa so se tudi Slovenci, ki so trdili, da so štruklji tradicionalna slovenska jed. S tem se je vnela razprava, ali so 'štrukli' ali 'štruklji', so hrvaški ali slovenski ... Mnenja so bila deljena.