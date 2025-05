Slonček umrl pod tovornjakom, užaloščena mama ga več ur ni hotela zapustiti

Po družabnih omrežjih je zaokrožil srce parajoč posnetek mame slonice, ki se kar pet ur ni premaknila od tovornjaka, pod katerim je obtičal njen petletni mladič. Desettonski tovornjak je trčil v mladega slona, ko je ta ne nepreglednem mestu sredi noči prečkal cesto. Žival je padla in obtičala zagozdena pod prednjim delom vozila, kjer je zaradi hudih poškodb tudi poginila.

Ko je mama slonica prišla do prizorišča, nesreča se je zgodila v nacionalnem parku v Maleziji, se je s telesom naslonila ob tovornjak, kot bi ga hotela premakniti in rešiti mladiča, ko ji to po več poskusih ni uspelo, pa je le stala tam in šele po petih urah jo je policistom in oskrbnikom parka uspelo premakniti na varno.

Slonček se je nenadoma pojavil na cesti in tovornjak se trčenju ni mogel izogniti. FOTO: Instagram

Lokalni policisti, ki so okoliščine nesreče preiskovali, so dejali, da prve ugotovitve kažejo, da voznik tovornjaka ni povzročil prometne nesreče iz malomarnosti, saj je vozil s hitrostjo, primerno razmeram in vidljivosti, mladi slon pa se je nenadoma pojavil na cesti tik pred vozilom. Voznik ga je opazil v trenutku, ko je stopil iz grmovja, a je bil slonček že preblizu, da bi lahko trk preprečil.

Sloni, tako afriški kot azijski, sicer veljajo za ene najbolj empatičnih živalskih vrst na svetu in so tudi zelo zaščitniški do svojih mladičev. Mladiči afriških slonov se denimo veliko večino časa ne odmaknejo več kot pet metrov od drugega slona ali skupine, v primeru nevarnosti so namreč mnogo let odvisni od zaščite starejših živali. Znano je, da sloni tudi žalujejo, izguba slona, ki jim je bil blizu, bodisi zaradi smrti ali odhoda, pa jih močno in za dolgo časa prizadene.