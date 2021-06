Sliši se nemogoče, a 4- in 9-letnica sta vozili avto in šli na počitnice

Iz domače garaže sta se na nevarno dogodivščino odpeljali z družinskim chevroletom. FOTO: Twitter

Vozili sta po avtocesti!

Za deklici je bila to pustolovščina, za njune starše pa strahoten podvig, ki bi se lahko končal tragično. K sreči sta štiri- in devetletnica znova doma na varnem, njuno izkušnjo pa je ustavilo trčenje s tovornjakom s prikolico, pri katerem se k sreči ni poškodoval nihče.Ko so policisti v zvezni državi Utah prispeli na kraj nesreče, so onemeli, ko so na voznikovem sedežu osebnega avtomobila zagledali otroka: devetletnica, kot se je pozneje izkazalo, je povsem mirno držala roke na volanu, na sovoznikovem sedežu pa je vanje radovedno zrla še mlajša deklica, obe sta bili k sreči pripeti z varnostnim pasom. Potnici sta sestri, so ugotovili, kmalu pa se je izkazalo še, da sta pred tem nevarno oplazili še en avtomobil, a se nista ustavili in sta vožnjo nadaljevali vse do trčenja s tovornjakom. Prevozili sta šestnajst kilometrov od doma do kraja nesreče, ob njuni zgodbi pa so možje postave ostali odprtih ust. Družinski avto, chevrolet malibu, sta ukradli ponoči, ob tretji uri zjutraj, ko so starši spali, in se potihoma splazili iz hiše v garažo. Izlet sta načrtovali že dolgo, saj sta si neskončno želeli na morje, kjer bi plavali z delfini! Tako sta odločno sklenili, da bosta na lastno pest odpotovali do Kalifornije in se tam pognali med valove, a se je njuna pustolovščina končala mnogo prekmalu.Še dobro, da sta naleteli na tako pozorne voznike drugih avtomobilov in vozil, ki so se sredi noči spretno ogibali negotovemu chevyju, in to na avtocesti, kjer so mimo njiju drveli s hitrostjo več kot sto kilometrov na uro!Policisti so sredi noči prebudili starše, ki nejeverni najprej sploh niso dojeli, da hčerk prav zares ni doma. Možje postave so jih pospremili v bolnišnico, kamor so za vsak primer odpeljali deklici, šele tam so spoznali, kakšna tragedija bi se lahko zgodila. In da bi jim policisti prav lahko prišli sporočit najhujšo možno vest. Kot so pozneje, ko so se vendarle zbrali in pomirili, povedali, so zares načrtovali družinske počitnice v Kaliforniji, a se jim še sanjalo ni, da sta otroka tako nestrpna. Podobno se je v Utahu zgodilo že pred letom dni, ko je za volan družinskega avtomobila sedel petletnik: ker mu mati ni hotela kupiti lamborghinija, se je po športnega lepotca odpravil kar sam.