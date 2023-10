Skupino obiskovalcev Oktoberfesta presenetil znesek na računu (FOTO)

Na družbenem omrežju tiktok se širi viralni posnetek, ki prikazuje, koliko stane dobra zabava na letošnjem Oktoberfestu v Münchnu. Višina računa je šokirala skupino prijateljev, ki se je zabavala v enem od šotorov na tem tradicionalnem festivalu piva.

Tiktokerka @jessie_2101 je objavila videoposnetek računa. Deset prijateljev je za zabavo s pijačo in jedačo odštelo 919,80 evra.

»Pšenično pivo je cenejše od navadne vode,« je ob videu zapisala tiktokerka in dodala: »Za dve steklenici vode smo odšteli 10,90 evra. Za dve pšenični pivi pa 8,70 evra.«

Posnetek je zbral 1,4 milijona ogledov, mnoge pa so presenetile cene hrane. Tri porcije rib s krompirčkom (fish and chips) so znesle 102 evra, dva dunajska zrezka 76 evrov.

Različna mnenja

»Tri porcije ribe s krompirčkom za 102 evra? Kaj je bilo vključeno morje?« se je pošalila ena od sledilk in pripisala, da je za 12 dni počitnic v hotelu na hrvaški obali plačala manj kot 900 evrov.

Nekaterih pa cena ni presenetila. »Brez številnih alkoholnih pijač bi bil znesek precej nižji,« je dejal eden.