Skrivnost v osrčju gozda: Hudičev most, ki ga ne smeš prečkati (FOTO)

V osrčju naravnega parka Kromlau v Nemčiji, med bujnim zelenjem in mirno vodo, se skriva nenavaden kamniti most, ki bolj spominja na pravljično kuliso kot na resnično zgradbo.

Most, znan kot Rakotzbrücke ali Hudičev most, je bil zgrajen leta 1860 po naročilu viteza iz bližnjega kraja Kromlau. Njegove gradnje se ni lotila kakšna velika gradbena ekipa – verjame se, da so ga domačini ročno postavljali iz kamnov, ki so jih našli v okolici.

Posebnost tega mostu je njegov izjemno tanek in natančen lok, tako popolno ukrivljen, da skupaj z odsevom v mirni vodi pod njim tvori skoraj popoln krog. Prav zaradi te nenavadne simetrije in dejstva, da je bil zgrajen brez vidnih opor, se je med ljudmi stoletja ohranjalo prepričanje, da je pri njegovem nastanku sodeloval hudič.

Mistično vzdušje

K mističnemu vzdušju dodatno prispevajo temne bazaltne skale, postavljene na obeh straneh mostu, ki delujejo, kot da so namenoma tam, da poudarijo skrivnostnost celotne scene. Ker most nikoli ni bil posebej varen za prehod in so se skozi čas zgodile različne nesreče, so se zgodbe o demonski sili le še utrdile.

Danes je hoja po mostu prepovedana, da bi ga zaščitili pred poškodbami, a to ne zmanjšuje njegove privlačnosti.

Turisti prihajajo z vsega sveta, da bi ga videli – ne zato, da bi hodili po njem, temveč da bi doživeli pravo čarovnijo, ki se razkrije šele, ko ga opazujete od daleč, s točke, kjer lok in njegov odsev skupaj zarišeta popoln krog – kot iluzija med resničnostjo in legendo, poroča informer.rs.

