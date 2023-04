Skrivnost je razrešena: Končno smo ugotovili, kako deluje starodavni majevski koledar

Odkar so arheologi našli starodavne majevske koledarje, skušajo razvozlati njihov pomen. Težava je bila v tem, da cikel v koledarjih zajema obdobje 819 dni, strokovnjaki pa tega obdobja niso mogli primerjati z dobesedno ničemer. Vsaj do sedaj - antropologa John Linden in Victoria Bricker z univerze Tulane namreč menita, da sta končno razrešila to skrivnost. Svoj pogled sta 'raztegnila', torej analizirali delovanje koledarja v obdobju 45 let, ne le v 819 dneh, in ga povezali s časom, ki ga potrebuje, da se nebesni objekt vrne na približno isto točko na nebu (sinodično obdobje, op.p.).

»Čeprav so prejšnje raziskave poskušale povezati 819 dnevni koledar s položaji planetov, je bila njegova štiridelna shema prekratka, da bi se dobro ujemala s sinodičnimi obdobji vidnih planetov. Ko smo koledar razširili na 20.819 dni obdobja, se je pojavil vzorec, po katerem so sinodične dobe vseh vidnih planetov sorazmerne s točkami v koledarju,« ugotavljata.

Pomembne so tudi barve

Koledar starih Majev je pravzaprav zapleten sistem, sestavljen iz manjših koledarjev, ki so nastali v predkolumbovski Mezoameriki. Temelji na glifih (znakih) in se štirikrat ponovi, pri čemer vsak blok 819 dni ustreza eni od štirih barv ter kot so znanstveniki sprva mislili, geografskim smerem, piše Science Alert. Obstajajo tudi drugi dejavniki, ki so kazali, da je število 819 povezano s sinodičnimi obdobji vidnih planetov sončnega sistema. Na primer, Maji so imeli izjemno natančne meritve sinodičnih obdobij Merkurja, Venere, Marsa, Jupitra in Saturna. Vendar je bilo težko ugotoviti, kako so ta sinodična obdobja delovala v kontekstu 819-dnevnega koledarja.

Vse se ujema

Če koledar razširimo na daljše obdobje, se izkaže, da ima vsak od vidnih planetov sinodično obdobje, ki natančno sovpada s številom ciklov 819 dni. Sinodično obdobje Venere je 585 dni in to sovpada s 7 serijami po 819 dni. Mars ima sinodično obdobje 780 dni, kar je natančno 20 obdobij po 819 dni.

Enako velja za Jupiter in Saturn. »Razširitev standardnega cikla 4 x 819 dni na 20 obdobij po 819 dni zagotavlja večji koledarski sistem z lestvicami za sinodična obdobja vseh vidnih planetov. Namesto da bi se ozko osredotočili na vsak planet, so 'astronomi' tega obdobja ustvarili koledar 819 dni in si ga zamislil kot večji koledarski sistem, ki bi ga lahko uporabili za napovedovanje sinodičnih obdobij vseh vidnih planetov,« sta še povedala.