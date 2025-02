Skrite kamere v hotelih vse pogostejše?! Zasebni detektiv razkriva

V zadnjem času se pojavljajo pričevanja o vedno večjem številu skritih kamer v hotelskih sobah in počitniških namestitvah, kar vzbuja resne skrbi med gosti.

Strokovnjaki opozarjajo, da so te skrivne naprave lahko skorajda neopazno nameščene in uporabljene za nadzor gostov brez njihovih vednosti.

Skrite kamere naj bi se vse pogosteje skrivale v različnih predmetih, kot so ogledala, detektorji dima in požarni alarmi ter celo predmeti, ki se na prvi pogled zdijo popolnoma običajni del hotelskega ambienta.

Sodobna tehnologija omogoča, da je danes lažje kot kdaj koli prej kupiti, namestiti in skriti takšne naprave. Med najbolj očitnimi lokacijami, kjer je lahko kamera, so območja ob postelji, v kopalnici in dnevni sobi, kjer bi bila njena prisotnost najbolj uporabna.

Kje se skrivajo kamere?

Detektorji dima in požarni alarmi: Pri zasebnih gostiteljih so ti pripomočki pogosto priljubljena izbira za skrivno spremljanje gostov.

Električne vtičnice in polnilci za telefone: Ti predmeti se lahko enostavno prilagodijo tako, da služijo kot snemalne naprave.

Budilke in nočne lučke: Pogosto so opremljene z majhnimi, skritimi lečami.

Obešalniki za plašče, ogledala in prezračevalne reže: Nekatere kamere so zamaskirane v funkcionalne elemente, ki jih skoraj ne opazimo, ker smo jih tako navajeni.

TV enote in digitalni asistenti: Te naprave lahko vsebujejo vgrajene snemalne funkcije, ki jih je mogoče aktivirati na daljavo.

Tako jo prepoznate

Ena izmed metod za odkrivanje skritih kamer naj bi bila uporaba kamere na mobilnem telefonu. Ker večina skritih kamer uporablja infrardečo svetlobo, je priporočljivo, da ob izklopljenih lučeh s telefonom preletite sobo. Ob tem bodite pozorni na majhne rdeče pike, ki lahko nakazujejo prisotnost kamere.

Poleg tega lahko napredni pripomočki, kot so detektorji vohunske opreme ali radijskih frekvenc, hitro odkrijejo brezžične signale, ki jih oddajajo snemalne naprave.

Kamere lahko skrijejo v najrazličnejše predmete. Simbolična fotografija. FOTO: Jye B Unsplash

Če naletite na skrito kamero, strokovnjaki svetujejo, da naprave ne odstranite takoj. Najprej posnemite nekaj fotografij in videoposnetkov, s katerimi boste zbrali dokaze o skriti kameri. Po tem priporočajo, da napravo odstranite in o incidentu obvestite lastnike, vodje ali osebje namestitve. Pomembno je, da zbrane dokaze predložite tudi pristojnim organom, saj je skrivno snemanje v zasebnih prostorih nezakonito večini držav.