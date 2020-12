Skrbi za 480 mačk in 12 psov

Vsaki mački ponudila dom

Poziva tudi k spremembam zakonodaje za zaščito živali v Omanu.

Ljubezni do živali ji res ne more nihče oporekati,iz Omana je namreč bolj velikodušna kot večina zavetišč v njeni državi, vsak mesec pa za prehrano svojih ljubljencev odšteje več tisočakov.Marjam je upokojena uradnica, vse pa se je začelo leta 2008, ko je ugotovila, da naravnost obožuje mačke. Njen sin je takrat prinesel domov mlado muco, nad katero je bil sprva navdušen, potem pa jo je kot večina otrok prepustil materi. Ta je bila sprva jezna na neodgovornega otroka, potem pa ugotovila, da je na mačko čedalje bolj navezana in da jo skrb zanjo pomirja ter neizmerno veseli. Leta 2011 je Marjam doletela depresija in prepričana je, da jo je prav po zaslugi mačke uspešno prebrodila in je danes srečnejša kot kadar koli. Rešitev je namreč našla v pomoči nemočnim: sklenila je, da bo vsaki potepuški mački ponudila varno zavetje, tako jih danes pri njej živi kar 480! Dom so pri njej našli tudi psi, teh ima ducat, prepričana je, da ji je bog namenil poslanstvo odrešiteljice brezdomnih živali. »Država pogosto pomaga ljudem, ko so v stiski, za živali pa vedno zmanjka časa in sredstev. Živali ne govorijo, zato pogosto trpijo v tišini in mukah, česar pa ne morem dopustiti,« pove Marjam, ki prek facebooka opozarja tudi na pomanjkljivo zakonodajo na področju zaščite živali, v zadnjih letih je, pravijo njeni bližnji, ubogim živalim dala glas in pomen.Živali ponuja v posvojitev odgovornim in dobrim ljudem, a kot se je izkazalo, je njenih somišljenikov malo. Izkazalo pa se je, da so mnogi – čeprav živali ne bi vzeli pod svojo streho – pripravljeni odpreti denarnico, zato Marjam vsak mesec nakažejo toliko denarja, da lahko brez težav skrbi za svoje štirinožne varovance.