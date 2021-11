Skrajno poniževalno: ta grozljivi spolni trend vlada internetu

Po poročanju ameriških medijev 'hogging' (temu se je včasih reklo 'zapeljevanje debelajs') ni nič novega – obstaja že skoraj dve desetletji, priljubljen pa je predvsem med bratovščinami v tamkajšnjih študentskih naseljih. A v zadnjem času njegova priljubljenost predvsem na spletnih omrežjih spet raste.

Bistvo je, da moški tekmujejo v tem, kdo bo zapeljal in v posteljo odpeljal najdebelejšo in najmanj privlačno žensko na zabavi. Dokaz so bile fotografije ali posnetki, zdaj pa so spletna omrežja (predvsem tiktok) premaknila meje in lahko dogajanju sledimo v živo ali pa smo celo priča nenadnemu vdoru prijateljev, ki spolni odnos prekinejo s prašičjimi zvoki in žaljenjem ženske, dokler ta prizorišča ponižana ne zapusti.

Tiktokerka Megan Mapes želi ženske opozoriti previdnost pri navezovanju stikov z neznanci. Njen posnetek si je do zdaj ogledalo že več kot 1,4 milijona ljudi. Veliko gledalcev se seveda zgraža in ugotavlja, da je to grozno in da brezčutnost nekaterih (zlasti moških) res nima meja, ena uporabnica pa je po ogledu videa potrdila, da je bila tudi sama tovrstna žrtev.

Megan Mapes. FOTO: Zaslonski posnetek

»Bila sem z nekom, ki je družbi očitno obljubil, da me bo odpeljal v posteljo. Ko sem vstopila v njegovo sobo, sem na tleh zagledala prenosni računalnik in očitno je želel, da njegovi prijatelji v živo spremljajo vse, kar je pričakoval, da se bo zgodilo. Pokvarila sem jim zabavo, saj nisem pristala, da grem do konca, a to ni ustavilo smeha na moj račun,« je zapisala. Celotni posnetek najdete tukaj.