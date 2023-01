»Skrajno odvratno in ogabno«: pijan je uriniral na 72-letno sopotnico (VIDEO)

Nekdanjega podpredsednika indijskega oddelka ameriške bančne družbe Wells Fargo Shankarja Mishro so danes proti plačilu varščine izpustili iz pripora. Tam je preživel več tednov, saj naj bi novembra lani pijan uriniral na 72-letno sopotnico na letu družbe Air India iz New Yorka v New Delhi. Indijski mediji so zato dogodek poimenovali »peegate«.

Obtožbe zanikal, trdil, da je ženska urinirala sama po sebi

34-letnega Mishro je sodišče v New Delhiju izpustilo proti plačilo varščine v višini 100.000 rupij oziroma okoli 1200 ameriških dolarjev. S tem je spremenilo predhodno razsodbo nižjega sodišča, ki je zavrnilo možnost plačila varščine, dejanje pa označilo za »skrajno odvratno in ogabno«.

Mishra je obtožbe na sodišču zanikal, njegov odvetnik pa je dejal, da je ženska v resnici urinirala sama po sebi. Kljub temu so Mishri za štiri mesece prepovedali leteti z letalsko družbo Air India, ko so obtožbe prišle v javnost, pa ga je podjetje Wells Fargo tudi nemudoma odpustilo.

Družba Air India je bila sicer takoj po incidentu deležna ostrih kritik zaradi načina, na katerega je obravnavala pritožbo ženske. Kot nadomestni sedež so ji namreč ponudili le majhen sedež, ki ga uporablja osebje, poleg tega so proti njeni volji k njej pripeljali domnevno pijanega Mishro, da bi se ji opravičil, navaja britanski BBC.

Poleg tega so Mishri po pristanku omogočili, da je povsem normalno izstopil in odšel. Oblasti so ga aretirale šele več tednov kasneje. Indijski letalski nadzorni organ je zato družbo kaznoval z globo okoli 37.000 dolarjev, obenem pa je za tri mesece suspendiral pilota, ker incidenta ni prijavil.