Skočil v Vezuv po telefon

Da je za nekatere pametni telefon nepogrešljiv in celo oboževan pripomoček v življenju, ni skrivnost, 23-letni Američan pa je dokazal, da je zanj pripravljen celo dati življenje. Med tveganim snemanjem selfieja ob kraterju ognjenika mu je telefon padel v globino, mladenič, ki naj bi bil v družbi sorodnikov, pa je kar skočil za njim in skorajda umrl!

K sreči se je le blago poškodoval, saj so mu na prosto kaj hitro pomagali reševalci, ki so ga kljub temu napotili v bolnišnico. Jasno, Američan je padel le nekaj metrov globoko in obstal v ustju Vezuva, da bi bilo po njem, če bi ga odneslo do dna, pa seveda ni treba poudarjati. Tako so ga lahko rešili z vrvmi, ki so jih spustili iz reševalnega helikopterja in ga potem potegnili na varno, pozneje pa še ugotovili, da turist in njegova druščina sploh nista bila del skupine, ki si je stratovulkan ogledovala v spremstvu vodnika, kot je to priporočeno, ampak na lastno pest in po prepovedani poti.

Fotografiranje mu je spodletelo, telefon je zgrmel v globino. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Rowan Jordan/Getty Images

Vezuv, njegova najvišja točka je na 1281 metrih nadmorske višine, je sicer edini evropski celinski vulkan, ki je izbruhnil v zadnjih 100 letih, nazadnje 1944., in velja za enega najnevarnejših na svetu. V zgodovino se je zapisal, ko je leta 79 pod seboj pokopal celotne Pompeje, Herkulanej, Oplontis in Stabiae in nekatera druga mesta ter naselbine v okolici, še vedno pa obstaja možnost vnovičnega izbruha. Ta bi lahko prizadel okoli tri milijone ljudi na območju Neaplja, od tega pa zelo hudo 600.000 prebivalcev, ki živijo v neposredni bližini.