Škandalozni oglas za delo v piceriji: obveščena tudi policija

Facebook je zaradi sovražnega govora in diskriminacije izbrisal oglas za delo, ki ga je objavila picerija Lock Down iz Samoborja. Lastnik je v oglasu zapisal, da išče delavce, ki niso iz Bangladeša, Pakistana ali »četniki iz Niša«.

»Videti je, da so normalni delavci odpotovali na Irsko, nam pa se na oglas javljajo Pakistanci, Bangladeševci in četniki iz Niša,« je navedeno v objavi, ki so jo pri Facebooku pozneje izbrisali.

Lastnik je kasneje objavil nov oglas in v njem zapisal, da picerija še vedno stoji za svojimi besedami in da bodo prisiljeni skrajšati delovni čas.

Po pisanju 24sata je nekdo sporni oglas prijavil policiji, ki zadevo že preiskuje.