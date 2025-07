Skala sredi supermarketa je dragocena

V trgovini pričakujemo veliko stvari, a velikanska skala zagotovo ni ena izmed njih. Toda v supermarketu v nakupovalnem središču Viimsi v estonskem mestecu Haabneeme stoji balvan z obsegom 22 metrov in višino okoli 6 metrov (skupaj z delom, zakopanim v tla).

Skala je bila tam že dolgo, preden so lastniki nakupovalnega centra pripravili načrte za svoj poslovni podvig približno 10.000 let pozneje, a so nanjo naleteli šele pri kopanju temeljev septembra 2014. Delavci so jo sprva nameravali razstreliti na prafaktorje, vendar so domačini nasprotovali načrtom, pozneje pa se je izkazalo, da gre za t. i. eratično skalo.

Balvan je našel svoj prostor v centru Viimsi.

22 metrov obsega ima.

Eratična skala je planinski izraz, ki označuje velik, samostojen kamen ali balvan, ki je pogosto posledica erozije ali ledeniškega delovanja v gorskem okolju. Pogosto ima drugačno sestavo kot lokalne kamnine, kar geologom ponuja dragocen vpogled v delovanje ledenikov in pretekle ledene dobe. Estonija je dom neštetih eratičnih skal, tista sredi nakupovalnega centra Viimsi pa naj bi se tam ustavila pred najmanj 10.000 leti, približno v času, ko se je končala zadnja ledena doba.

Velikanski balvan

»Nezaslišano bi bilo uničiti tako dragoceno skalo,« so bili enoglasni prebivalci Haabneemeha, ko se je razvedelo, da bodo delavci razstrelili velikanski balvan, in ko so geologi potrdili njegov izvor, gradbeniki niso imeli druge izbire, kakor da spremenijo načrte. Iskanje druge lokacije za nakupovalni center ni prišlo v poštev, saj je trgovsko podjetje v projekt vložilo že veliko denarja, zato je zgradilo supermarket okoli velikanske skale.

Ko se je pred desetimi leti odprl nakupovalni center Viimsi, je balvan štrlel iz tal, a z leti so se kupci navadili nanj, trgovci pa so tudi našli namen zanj: poleg tega, da je postal lokalna turistična znamenitost, ga pogosto uporabijo za ozadje umetniških razstav ali predstavitve izdelkov.