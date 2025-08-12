Sina rodila dve leti po moževi smrti

Da ljubezen premaga smrt, je bila nekoč morda res zgolj fraza, danes pa znanost omogoča uresničitev te romantične ideje. To dobro ve mlada mamica Charlotte Eiler iz Göteborga, ki je sina Elijaha rodila dve leti po moževi smrti. Sam Elier je bil star le 31 let, ko so zdravniki v njegovem telesu odkrili smrtonosno bulico. Sprva v vratu se je bliskovito širila po okoliških organih in napovedovala žalostno usodo. »Že od začetka sva vedela, da je Samovo stanje resno, zato sva se odločila, da ne želiva slišati, kakšne so možnosti za preživetje,« pravi Charlotte.

Sinu kaže očetove fotografije in predvaja posnetke.

Pred začetkom zdravljenja se je par odločil zamrzniti Samovo semensko tekočino z namenom, da bosta ne glede na bolezen nekoč spočela otroka. Sam je zaradi bolezni umrl, nekdanja učiteljica joge pa je s pomočjo umetne oploditve dve leti po smrti zanosila. Mali Elijah, ki je zdaj star eno leto, je po besedah ponosne mamice močno podoben očetu. »Včasih, ko pogledam Elijaha, ko se igra sam in se smeji, je, kot da je Sam tam,« pravi. Charlotte malčku rada kaže očetove fotografije, vrti pa mu tudi posnetke, na katerih je Sam. Malček že zna povedati, da je na posnetkih, ki jih gleda, očka.

O vzgoji in imenih sta se pogovarjala, ko je bil Sam že hudo bolan.

Sam, po rodu Avstralec, je leta 2015 odpotoval na Švedsko, kjer je imel nekaj prijateljev, in kmalu po prihodu na zabavi spoznal Charlotte. Bila je ljubezen na prvi pogled. »Takoj sva se začutila. Bil je drugačen od vseh moških, ki sem jih spoznala do takrat,« pravi Charlotte. Par se je poročil januarja 2021, 17. aprila 2022 pa je Sam umrl. »Kmalu po tem, ko je umrl, sem začutila, da si želim uresničiti najine sanje o družini,« se spominja Charlotte, ki pravi, da sta s Samom med njegovo boleznijo razpravljala o tem, koliko otrok si želita, kako jih bosta vzgajala in kako jim bo ime. »Še vedno ne morem verjeti, da ga ni več tukaj,« pravi Charlotte, ki je srečna, da sta si s Samom lahko ne glede na okoliščine ustvarila družino.