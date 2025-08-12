UMETNA OPLODITEV

Sina rodila dve leti po moževi smrti

Mož Charlotte Elier je umrl zaradi raka. Njegova žena je zanosila s pomočjo umetne oploditve.
Fotografija: Elijah je danes star eno leto. FOTOGRAFIJI: Profimedia
Odpri galerijo
Elijah je danes star eno leto. FOTOGRAFIJI: Profimedia

A. J.
12.08.2025 ob 19:10
A. J.
12.08.2025 ob 19:10

Poslušajte

Čas branja: 2:25 min.

Da ljubezen premaga smrt, je bila nekoč morda res zgolj fraza, danes pa znanost omogoča uresničitev te romantične ideje. To dobro ve mlada mamica Charlotte Eiler iz Göteborga, ki je sina Elijaha rodila dve leti po moževi smrti. Sam Elier je bil star le 31 let, ko so zdravniki v njegovem telesu odkrili smrtonosno bulico. Sprva v vratu se je bliskovito širila po okoliških organih in napovedovala žalostno usodo. »Že od začetka sva vedela, da je Samovo stanje resno, zato sva se odločila, da ne želiva slišati, kakšne so možnosti za preživetje,« pravi Charlotte.

Sinu kaže očetove fotografije in predvaja posnetke.

Pred začetkom zdravljenja se je par odločil zamrzniti Samovo semensko tekočino z namenom, da bosta ne glede na bolezen nekoč spočela otroka. Sam je zaradi bolezni umrl, nekdanja učiteljica joge pa je s pomočjo umetne oploditve dve leti po smrti zanosila. Mali Elijah, ki je zdaj star eno leto, je po besedah ponosne mamice močno podoben očetu. »Včasih, ko pogledam Elijaha, ko se igra sam in se smeji, je, kot da je Sam tam,« pravi. Charlotte malčku rada kaže očetove fotografije, vrti pa mu tudi posnetke, na katerih je Sam. Malček že zna povedati, da je na posnetkih, ki jih gleda, očka.

O vzgoji in imenih sta se pogovarjala, ko je bil Sam že hudo bolan.
O vzgoji in imenih sta se pogovarjala, ko je bil Sam že hudo bolan.

Sam, po rodu Avstralec, je leta 2015 odpotoval na Švedsko, kjer je imel nekaj prijateljev, in kmalu po prihodu na zabavi spoznal Charlotte. Bila je ljubezen na prvi pogled. »Takoj sva se začutila. Bil je drugačen od vseh moških, ki sem jih spoznala do takrat,« pravi Charlotte. Par se je poročil januarja 2021, 17. aprila 2022 pa je Sam umrl. »Kmalu po tem, ko je umrl, sem začutila, da si želim uresničiti najine sanje o družini,« se spominja Charlotte, ki pravi, da sta s Samom med njegovo boleznijo razpravljala o tem, koliko otrok si želita, kako jih bosta vzgajala in kako jim bo ime. »Še vedno ne morem verjeti, da ga ni več tukaj,« pravi Charlotte, ki je srečna, da sta si s Samom lahko ne glede na okoliščine ustvarila družino.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

družina bolezen smrt otroci oče rak nosečnost sin otrok ljubezen umetna oploditev zanositev porod

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Zaupal je umetni inteligenci in pristal v bolnišnici, z njim je hudo
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Zaupal je umetni inteligenci in pristal v bolnišnici, z njim je hudo
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.