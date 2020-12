Sin ni hotel sleči majice na bazenu, jokali boste, kaj je oče naredil zanj

Dejstvo je, da bo večina staršev naredila vse za svoje otroke, da bodo veseli in zadovoljni in da bo njihovo otroštvo čim bolj neboleče.Tako se je Kanadčan, oče osemletnega, odločil, da si bo na prsi tetoviral znamenja, kakršno ima njegov sin. Oče je namreč opazil, da se sin sramuje velikega madeža na desni strani prsnega koša in da ne želi sleči majice na bazenu, piše CBC.30 ur je potreboval, da si je tetoviral madež, nato pa je s sinom odšel na bazen in se slekel. Sina je ganila očetova poteza. »Nisem vedel, da je to storil,« je rekel in nato z očetom celo odšel k tetovatorju, da ta očetu do konca poslika telo.